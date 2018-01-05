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В МЧС сообщили главные причины утечки газа

Сегодня, 15:02

В МЧС сообщили причины утечки газа. Основной причиной утечки является пробой в шланге.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций рассказали об основных причинах, из-за которых происходит утечка газа. Такая необходимость возникла в результате того, что участились случаи утечки газа и даже смертности в результате таких случаев.

Одной из основных причин утечки газа специалисты называют пробои в шланге, который соединяет газопровод с плитой или газовым водонагревателем. Очень часто потребители сами забывают закрыть газ, что приводит к взрывам и отравлению.

Каждый потребитель газа может самостоятельно проверить герметичность газовых приборов, нанеся на соединения труб мыльный раствор, если утечка газа существует, то в намыленных местах образуются пузыри. Сильную утечку газа можно определить и на слух – если утечка газа сильная, то слышен свист и запах.

Особо специалисты подчеркивают, что утечку газа нельзя искать при помощи огня. При первых подозрениях на утечку газа, необходимо вызывать специалистов газовой службы и пожарных. Также сообщается, что если в месте утечки газа образовался огонь, такое пламя нельзя задувать.


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