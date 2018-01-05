Жители Читы находятся в опасности из-за 6-метровой сосульки

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Житель села Карповки, Читинский район, в минувший четверг пожаловался местным СМИ на сосульку, которая образовалась над его гаражом и достигает 6 метров.

По его словам, местные аварийные службы игнорируют просьбы мужчины ликвидировать опасный объект, который расположен на водонапорной башне. Представители организации, отвечающей за данную башню, посещали это место, но кроме натягивания красной предупреждающей ленточки, больше ничего не сделали. МЧС и другие экстренные службы, как утверждает житель, обещают решить проблему или направляют эту задачу друг к другу.

Тем временем сосулька уже дала трещину и в любой момент может упасть на голову. Данная опасность образовалась по причине накапливания воды с башни на протяжении декабря. В связи с укреплением январских морозов сосулька начала прибавлять в размерах. За последние сутки она выросла еще на два метра и похоже, это еще не предел.

Фактом присутствия опасности и бездействием местных служб заинтересовались городские телеканалы. Сейчас подготавливаются сюжеты для того, чтобы обратить внимание организаций по безопасности на ледяную угрозу.