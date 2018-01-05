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Голая девушка с ушками из Волгограда становится популярной в сети

Вчера, 22:15

В Волгограде одна из местных жительниц предстала на фото обнаженной, на ней были надеты только ушки, напоминающие кошачьи. Такая выходка помогла девушке стать популярной.

Красотка решила сделать вокруг себя приятную шумиху необычным образом. Она сняла с себя всю одежду и сделала снимки на фоне новогодней ёлки.

Хотя хвастовство вовсе не в обнажённом виде, а в кошачьих ушках на её голове, сообщает девушка. Фотографии сделаны так, что понятно, что она голая, но непосредственно на фото этого не видно. Естественно, подписчики паблика начали подшучивать над ней, намекая на нераскрытость темы ушек. Это несёт собой деликатный смысл. Фотоснимки очаровательной брюнетки опубликованы в сообществе под названием "Хвастайся Волгоград!".

Как гласят комментарии мужчин: "Нам нравится всё, что попало в кадр, но хотелось бы запечатлеть и грудь в полном объеме. Поэтому тема не раскрыта".


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