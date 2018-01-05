В Ростове обнаружили скамейку для жестоких пыток

Вчера, 21:45

Во дворе одного из многоквартирных домов Ростова-на-Дону местный житель сфотографировал скамью, больше напоминающую орудие для пыток.

Необычную находку, больше похожую на средневековое пыточное приспособление, запечатлели горожане и поспешили выложить свое мнение об открытии в социальную сеть.

Оригинальная скамейка имеет очень необычную форму. Во-первых, она имеет интересную конструкцию, так как складывается вдвое, нижняя часть пристегивается к спинке замком с длинной цепью.

Во-вторых, на деревянной спинке "места для отдыха" вырезаны острые зубья, видимо для того, чтобы на ней не могли сидеть, при этом ставя ноги на сиденье.

Очевидец, обнаруживший данное изобретение, выложил снимок в паблик "Это Ростов" и прокомментировал фото: "лютая скамья, ничего не скажешь, наверное сделана "только для своих"".

Скорей всего скамейка сделана таким образом, чтобы на нее не вставали ногами и не сидели на спинках, свесив ноги на сидение. Стоит заметить, что замок на скамье есть, а ключа нет, скорее всего он находится у жителей многоэтажки.

Ростовчане отнеслись к посту с юмором, однако кто-то написал, что в таком случае лучше эту скамью вообще огородить электропроводом, чтобы уже наверняка защитить от вандалов.