Жители Волгограда массово выбрасывают свои ёлки

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В Волгограде стартовал сезон выбрасывания ёлок. Граждане не дождались окончания праздников и выкидывают хвойные на мусорку. Одна из жительниц города рассказала своим землякам, что рассталась со своей ёлкой.

Причиной тому стало то, что деревцо попросту осыпалось. Подобные фотографии она разместила в интернет-паблике. Там предлагают хвастаться своими ёлками. Сейчас ни для кого не секрет, что половина страны не убирает новогоднее дерево почти до Дня защиты детей. В соцсетях рассказали, что подобные случаи уже были, и это не самая первая семья, где с хвойными так быстро расстаются. И снова причиной тому опадание иголок.

"А что же делать на Рождество? А старый Новый год? Как без ёлки?", - злятся и высказываются жители Волгограда.