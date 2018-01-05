Жители Воронежа рассказали о мучительной встрече Нового года в одиночестве

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В одном из популярных воронежских пабликов в социальной сети у местных жителей разгорелось обсуждение вокруг вопроса "А каково это встречать самый главный праздник года в одиночестве?".

Интерес к данному вопросу возник у одного из пользователей соцсети "ВКонтакте" из Воронежа.

В популярном сообществе молодой человек поделился вопросом для обсуждения. Его интересовал опыт других пользователей встречи Нового года в одиночестве, без друзей и родственников.

"Ребят, мне интересно. Кто-нибудь оставался в НГ совсем один, ну то есть без семьи, огромной компании, так с теликом, салатами, икрой и шампанским?"

На вопрос сразу же откликнулись другие обыватели интернета. Выяснилось, что не одному воронежцу доводилось оставаться одному в самый семейный праздник.

Своими впечатлениями они поделились в комментариях к посту, кто-то считает, что в новогоднюю ночь оставаться одному просто ужасно. Девушка написала, что как-то ей пришлось сидеть в праздник одной, самой открывать шампанское, а кусок в горло ей вообще не лез, так что общее впечатление осталось негативное.

Другой юзер сказал, что выдался как-то случай быть одному в Новогоднюю ночь, но впечатления остались хорошие.

Еще один человек прокомментировал так: "какая икра и шампанское, я уже в 20:30 десятый сон видела".