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Эксперты сообщили, кого ждут сокращения в 2018 году

Сегодня, 13:36

Аналитики крупной рекрутинговой компании составили список профессий и специальностей, представителей которых, вероятнее всего ждут сокращения в наступившем году. В группу риска попали в основном, работники среднего офисного звена.

Резко обозначившаяся в ушедшем году тенденция автоматизации процессов и расширение возможностей в информационных сферах, поставило под угрозу сокращения работников офисов среднего звена. Например, в связи с приходом новых технологий, постепенно отпадает нужда в операторах call-центров. Лишними в компаниях и на производствах становятся бухгалтеры с начальным уровнем подготовки, а также юристы без дипломов престижных вузов.

К сокращениям должны быть готовы страховые агенты, модераторы, операторы по вводу информации, а так же те, кто обслуживает мониторинг криптовалют. Постепенно отпадает нужда в большом количестве корреспондентов печатных изданий. На этом фоне могут уверенно и стабильно себя чувствовать работники сферы общественного питания, торговли, водители, курьеры и дворники.


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