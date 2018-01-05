Теплая зима заставила клубнику дать урожай в Ростове в январе

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За последние 80 лет декабрь 2017 года был аномально теплым для жителей Ростова. При таких условиях даже расцвели розы, сирень, а недавно еще и клубника поспела.

Некий ростовчанин выложил в социальных сетях снимок клубники, которая вскоре должна принять красный цвет. Как выяснилось, подобные удивительные случаи не такие уж и аномальные для данного региона. И такой "сбой системы" может только навредить растущим организмам.

Дендролог Ботанического сада ЮФУ Антон Папков рассказал, чем может обернуться преждевременное цветение ягоды. По его словам, существуют разные сорта клубники, которые поспевают не один раз в год. Это происходит по причине слишком длительной теплой погоды. Однако при первых же морозах растения могут погибнуть, так как они совершенно не приспособлены к зимнему периоду.

Стоит отметить, что состоянием на 12 декабря прошлого года температура в Ростове достигала +11°C. Данный показатель побил рекорд, который в последний раз был зафиксирован в 1937 году.