Жители Воронежа рассказали, как часто они занимаются сексом

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В Воронеже популярный паблик решил поинтересоваться у земляков, какое место в их жизни занимает секс и как часто они занимаются им. Пользователи поделились информацией. Всего на заданный вопрос ответили около 400 человек.

Оказалось, что по темпераменту жители средней полосы России все же отличаются от итальянцев, испанцев и уроженцев знойной Латинской Америки. 15% респондентов занимаются сексом ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день. Два раза в неделю, наверное, в субботу и воскресенье, предается любовным утехам подавляющее большинство воронежцев, более трети опрошенных. Пару раз в месяц 10% жителей города решаются на интим.

Конечно, не обошлось без тех, для кого секс далеко не самый главный приоритет в этой жизни. Иногда, от случая к случаю, 18% ответивших вспоминают, что существует и такая форма общения между мужчиной и женщиной. Достаточное количество жителей посчитало, что задавать подобные вопросы просто неэтично. В своих комментариях пользователи довольно скептически отнеслись к «гигантам» ежедневного секса.