VistaNews.ru


Жители Воронежа рассказали, как часто они занимаются сексом

Сегодня, 11:37

В Воронеже популярный паблик решил поинтересоваться у земляков, какое место в их жизни занимает секс и как часто они занимаются им. Пользователи поделились информацией. Всего на заданный вопрос ответили около 400 человек.

 Оказалось, что по темпераменту жители средней полосы России все же отличаются от итальянцев, испанцев и уроженцев знойной Латинской Америки. 15% респондентов занимаются сексом ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день. Два раза в неделю, наверное, в субботу и воскресенье, предается любовным утехам подавляющее большинство воронежцев, более трети опрошенных. Пару раз в месяц 10% жителей города решаются на интим.

Конечно, не обошлось без тех, для кого секс далеко не самый главный приоритет в этой жизни. Иногда, от случая к случаю, 18% ответивших вспоминают, что существует и такая форма общения между мужчиной и женщиной. Достаточное количество жителей посчитало, что задавать подобные вопросы просто неэтично. В своих комментариях пользователи довольно скептически отнеслись к «гигантам» ежедневного секса.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.