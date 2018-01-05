Жителей Ростова шокировал голый велосипедист в каске

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Жителей Ростова шокировал оголившийся велосипедист. Мужчина проехался по центру города в шортах и каске.

Жителей Ростова вчера, 4 января, шокировал велосипедист, который выглядел очень необычно для данного времени года. Дело в том, что молодой человек был одет только в шорты, велосипедную каску и кроссовки. Сообщается, что его видели прохожие и автомобилисты на проспекте Шолохова, которые и запечатлели необычного спортсмена на фото.

Температура воздуха в городе стоит морозная, поэтому мужчине было явно холодно, но внешне он этого не показывал. Свидетели сообщают, что велосипедист очень быстро крутил педали, стараясь согреться.

Полученные кадры выложили в социальные сети, где их тут же принялись комментировать пользователи. Некоторые предположили, что мужчина проиграл спор и выполнял его условия, другие пользователи посчитали, что таким образом он хотел протрезвиться после новогодних праздников.

Автомобилисты, которые стали свидетелями такой велосипедной прогулки, сообщили, что велосипед не был обозначен светоотражающими элементами, что противоречит правилам техники безопасности. Единственное, что выделяло его на дороге в темное время суток, - это налобный фонарик.