VistaNews.ru


Жителей Ростова шокировал голый велосипедист в каске

Сегодня, 11:14

Жителей Ростова шокировал оголившийся велосипедист. Мужчина проехался по центру города в шортах и каске.

 Жителей Ростова вчера, 4 января, шокировал велосипедист, который выглядел очень необычно для данного времени года. Дело в том, что молодой человек был одет только в шорты, велосипедную каску и кроссовки. Сообщается, что его видели прохожие и автомобилисты на проспекте Шолохова, которые и запечатлели необычного спортсмена на фото.

Температура воздуха в городе стоит морозная, поэтому мужчине было явно холодно, но внешне он этого не показывал. Свидетели сообщают, что велосипедист очень быстро крутил педали, стараясь согреться.

Полученные кадры выложили в социальные сети, где их тут же принялись комментировать пользователи. Некоторые предположили, что мужчина проиграл спор и выполнял его условия, другие пользователи посчитали, что таким образом он хотел протрезвиться после новогодних праздников.

Автомобилисты, которые стали свидетелями такой велосипедной прогулки, сообщили, что велосипед не был обозначен светоотражающими элементами, что противоречит правилам техники безопасности. Единственное, что выделяло его на дороге в темное время суток, - это налобный фонарик.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.