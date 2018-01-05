В Москве спасатели помогли медикам доставить в больницу 300-килограммового пациента

Сегодня, 10:40

В Москве медики обратились к спасателям за помощью в транспортировке 300-килограммового пациента в больницу. Информацию об этом сообщают неофициальные представители в столичных экстренных службах.

В сообщении источников говорится, что действия происходили на улице Генерала Глаголева. Там сотрудники МЧС пришли на помощь врачам, которым была необходима помощь в транспортировке очень тяжёлого больного. Пациенту, вес которого составляет больше 300 килограммов, было необходимо попасть в больницу для дальнейшей госпитализации.

Неофициальный представитель московских экстренных служб также добавляет, что спасатели помогли доставить 300-килограммового больного из квартиры, где он проживает, в машину «скорой помощи», а затем из машины в само медицинское учреждение.