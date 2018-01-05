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Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с полок магазинов

Сегодня, 10:28

Убрать алкоголь с полок магазинов призвал Минпромторг депутат Милонов. Такие меры необходимо предпринять для борьбы с чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

 Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов уже давно выступает в роли основного борца за трезвость. Теперь он направил предложение министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором предлагает убрать с полок магазинов алкогольные напитки.

По мнению депутата, они расставлены в торговых точках таким образом, что сразу бросаются в глаза и человек задумывается об их приобретении. Такую выкладку товара можно расценивать и как незаконную рекламу.

Милонов внес предложение – создать в торговых точках специальные зоны для алкоголя, которые будут спрятаны от людей, не планировавших покупать спиртные напитки. В первую очередь, алкоголь необходимо спрятать от детских глаз. Создание таких зон не потребует дополнительных расходов из бюджета, по расчетам депутата от «Единой России».

По словам Виталия Милонова, он уже готов представить в Государственную Думу соответствующие поправки к закону, если его идею поддержат в Минпромторге.


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