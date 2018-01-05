В магазинах Владивостока появились продукты с 80-летним сроком годности

Сегодня, 09:23

Во Владивостоке среди горожан разгорелось обсуждение вокруг продуктов, на этикетках которых срок годности составляет почти 80 лет.

Один из покупателей в местном супермаркете обратил внимание на этикетку некоторых продуктов, на которых указывалось что эти самые продукты, а именно круассаны и рыба имеют уникальный срок хранения, почти 80 лет.

Наблюдательный посетитель магазина поспешил поделиться сделанным открытием в социальной сети. И правда, на фото видно, что срок годности печенья Круассан с вареной сгущенкой, а также нерки холодного копчения позволяет использовать эти продукты до 31 декабря 2099 года.

Ествественно всем понятно, что это всего лишь ошибка либо аппарата, печатающего этикетки, либо человека. Однако пользователи социальной сети нашли данный инцидент забавным и не преминули пошутить.

Один из местных жителей прокомментировал фото тем, что наконец-то в наш мир ворвались технологии будущего, позволяющие хранить продукты по сто лет, а кто-то пошутил о том, что, кажется, кто-то еще не отошел от праздников.