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В Волгограде проститутки перешли на обслуживание по предоплате

Вчера, 18:25

В Волгограде пользователи социальных сетей отметили некую новую тенденцию в работе местных «жриц любви». В своих объявлениях о предоставлении любовных утех проститутки начали просить предоплату перед выездом к клиенту.

Пользователи отметили, что предоплата более чем скромная и составляет в среднем 300 рублей. Характерно, что девушки «с низкой социальной ответственностью», скорее всего, начали прибегать к таким правилам не от хорошей жизни. Проституция является одной из самых рискованных профессий. Особенно много опасностей подстерегает так называемых индивидуалок, работающих без сутенера и «крыши».

Такую категорию «жриц» чаще всего обманывают, не оплачивая услуги. Однако это самая легкая из бед, которые могут поджидать проституток на квартирах клиентов. Так что большинство пользователей социальных сетей только посочувствовали волгоградским путанам, вынужденным требовать аванс. Ранее обсуждалась проблема лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, за которыми буквально охотились «банды убежденных натуралов».


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