В Воронеже на крышу магазина сбросили ёлку из окна

Вчера, 18:11

В Воронеже прямо на крышу магазина из окна жилого дома сбросили ёлку. Соответствующими снимками делятся возмущённые очевидцы в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

В подписи к прилегающим снимкам, авторы указывают, что хвойное дерево упало прямо на крышу магазина «Пятью Пять». При этом на кадрах отчётливо видно, что новогодняя ёлка была с украшениями. В комментариях жители Воронежа разделились на два лагеря. Одни нашли такой инцидент забавным и весёлым. Другие же заостряют внимание на том, что это сделали безответственные люди, так как дерево могли упасть на дорогу на случайных прохожих. Вдобавок, скорее всего, сотрудникам магазина и придётся доставать ёлку с крыши.

О том, как произошло данное происшествие, можно только строить предположения. Скорее всего, группа празднующих была изрядно выпившая, чтобы решиться на такой поступок.