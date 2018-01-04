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Антикварные часы 19 века из Франции выставлены на продажу в Бийске

Вчера, 18:06

Большие антикварные часы, которые были сделаны в 19 веке во Франции, продаются жителем Бийска. Часы выставлены на сайте "Авито". Основание отделано мрамором. К изделию прикреплена фигура коня. В комплекте ключ для настройки.

На сайте "Авито" есть описание, в котором указано, что это непосредственно каминный антиквариат с двумя режимами боя часов: часовой и получасовой. Основание в форме прямоугольника стоит на четырёх ножках.

Антиквариат выполнен из нескольких элементов, а именно: бронза, шпиатр, декоративное стекло, также имеется позолота. Вес часов примерно 10 килограмм. Размер 42 на 31 на 15 см. Продавец запрашивает за старинные французские часы 65 тысяч рублей, но и согласен на обмен.


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