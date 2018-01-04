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Собянин: В Москве завершили создание сети сосудистых центров

Вчера, 17:49

В Москве мэр Собянин в своём блоге Twitter ссобщил об окончании создания сети сосудистых центров. В прошлом году в столице местные клиники обеспечили самым современным оборудованием.

Благодаря различной аппаратуре уменьшилось количество смертей от инфарктов и инсультов. Все больницы оснащены всем необходимым. Мэр Москвы подчёркивает, продолжительность жизни горожан достигает отметки в 77 лет. Такое сравнимо с Лондоном и Парижем.

На официальном сайте мэра размещена иформация о том, что отныне все медицинские заведения могут проводить в кратчайшие сроки диагностику и лечение в частности. При этом соблюдается качество необходимых стандартов медицины. В основном, обследуются граждане с онкологическими заболеваниями, травмами и нарушениями ортопедии.


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