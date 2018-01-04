VistaNews.ru


Погибшего в Сирии новосибирского пилота похоронили в Бердске

Сегодня, 15:15

Погибшего в Сирии новосибирского пилота похоронили 4 января в Бердске. Прощальная церемония со вторым военнослужащим будет проходить в Саратовской области.

Напомним, что двое российских военнослужащих погибли в Сирии 31 декабря, незадолго до Нового года, когда военную базу обстреляла диверсионная группа противника. Тогда разбился отечественный «Ми-24» с двумя членами экипажа. Один из них уроженец Новосибирска – Валерий Матвеев. Сегодня с ним состоялась прощальная церемония в Бердске. Второго погибшего будут хоронить в Саратовской области.

Российское военное ведомство заявляло, что никакого вооружённого столкновения не было, и вертолёт потерпел крушение сам по себе, без внешнего воздействия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.