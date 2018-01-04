Погибшего в Сирии новосибирского пилота похоронили в Бердске

Сегодня, 15:15

Погибшего в Сирии новосибирского пилота похоронили 4 января в Бердске. Прощальная церемония со вторым военнослужащим будет проходить в Саратовской области.

Напомним, что двое российских военнослужащих погибли в Сирии 31 декабря, незадолго до Нового года, когда военную базу обстреляла диверсионная группа противника. Тогда разбился отечественный «Ми-24» с двумя членами экипажа. Один из них уроженец Новосибирска – Валерий Матвеев. Сегодня с ним состоялась прощальная церемония в Бердске. Второго погибшего будут хоронить в Саратовской области.

Российское военное ведомство заявляло, что никакого вооружённого столкновения не было, и вертолёт потерпел крушение сам по себе, без внешнего воздействия.