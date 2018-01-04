С Новым годом поздравили старейшую жительницу Брянской области

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С Новым годом и Рождеством поздравили старейшую жительницу Брянской области. 105-летняя женщина проживает в селе Новые Юрковичи.

Российские власти на всех уровнях всегда уделяли особое внимание людям пожилого возраста. Так, руководство Климовского района 3 января отправилось поздравлять с Новым годом и предстоящим Рождеством одну из старейших жительниц Брянской области, которая проживает в селе Новые Юрковичи.

В прошлом году Евдокия Шевцова отметила свой 105-й день рождения и на этом останавливаться не собирается. Родственники долгожительницы сообщают, что старушка практически ничего не видит, но еще бодра и оптимистична. Внимание и общение всегда приятно людям преклонного возраста, о чем гостям и сообщила хозяйка дома.

Поздравить женщину пришли глава Климовского района и секретарь политсовета «Единой России» в районе. Гости разговаривали с хозяйкой на разные темы, зашела беседа и о предстоящих президентских выборах. оказалось, что Евдокия Петровна полностью поддерживает действия Владимира Путина и является его ярой сторонницей. Такое же мнение имеют и все остальные члены семьи долгожительницы, а их у нее очень много.