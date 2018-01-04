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Жительница Петрозаводска испугалась торта-собачки. Такой кондитерский шедевр сотворили петербургские кондитеры.

Ко встрече года собаки производители продуктов готовились по-разному. Петербургские кондитеры решили создать торт в виде собачки, который должен был стать украшением праздничного стола.

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга такое творение увидела покупательница, которая была испугана тортом. Дело в том, что покупательница увидела в глазах кондитерской собаки столько боли, что съесть ее пропало желание. Жительница Петрозаводска не растерялась, сфотографировала торт и выложила снимок в сеть.

Еще одним шоком для женщины стало название кондитерского шедевра. Производители, скорее всего, пытались назвать торт как-то оригинально, но это у них не вышло. В итоге кулинарное творение получило название «Сказки Странствий (Собака)».

В комментариях к фото пользователи полностью согласились со мнением женщины, что торт очень неудачный, вызывает жалость и боль. Кто-то заметил, что он выглядит так, как будто его делали 1 января.

Производители пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.