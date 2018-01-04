Фан-ран Дедов Морозов на лыжах пройдёт 6 января в Уфе

Вчера, 22:15

Необычный лыжный скоростной забег с участием Дедов Морозов пройдёт в Дёмском районе Уфе 6 января.

Сообщается, что данное мероприятие называется «Рождественская гонка» и пройдёт она на лыжной трассе в парке Баланово. В данном фан-ране, как его прозвали сами организаторы, поучаствовать сможет любой желающий человек. Для этого иметь костюм праздничного волшебника не обязательно, ведь наряд Деда Мороза выдадут во время регистрации на этом соревновании. Организаторы закупили больше 50 красно-белых плюшевых халатов.

В мэрии Уфы рассказали, что регистрироваться предварительно не нужно. Начало «Рождественской гонки» начнётся в 16:00.