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В Мурманской области Дед Мороз пожелал смерти пожарному на Новый год

Сегодня, 13:45

В городке Кандалакше в Мурманской области в новогоднюю ночь "добрый" Дед Мороз пожелал пожарному смерти в новом году.

 Молодой человек, являющийся по профессии пожарным, встречал Новый год в гостях, а после полуночи направился домой. Как он сам сообщил на своей страничке во "ВКонтакте", по пути домой он встретил мужчину в костюме деда Мороза, который окликнул его и попросил дать закурить, на что молодой пожарный ответил отказом, так как он не курит.

Мужчина отметил, что главный сказочный гость наступившего праздника был изрядно подвыпившим. "Добрый" дедушка Мороз в ответ на отказ молодого человека в просьбе закурить пожелал ему скорой смерти.

"Чтоб ты сдох... Сказал он мне", - поделился данным инцидентом молодой человек. И шутя интересуется у комментаторов - сбудется или нет пожелание неизвестного Деда Мороза.


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