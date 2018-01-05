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Житель Самары сделал предложение в усадьбе Деда Мороза

Сегодня, 00:45

Житель Самары сделал предложение своей возлюбленной в усадьбе Деда Мороза. Это случилось 3 января.

В сообщении указано, что молодой человек решил весьма оригинальным способом попросить руки и сердца своей возлюбленной. Для этого он решил сделать предложение в усадьбе Деда Мороза. Отмечается, что в это время скопилось большое количество отдыхающих там граждан. Молодой человек встал на колено и спросил, выйдет ли Анна за него замуж. Девушка без раздумий приняла от него кольцо и выкрикнула «Да!». В этот момент все находящиеся там люди начали аплодировать.

Позже в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» очевидцы бурно обсуждали такое событие. Многие назвали мужчину большим молодцом, так как он не постеснялся и заявил о своих чувствах и намерениях на всю площадь.


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