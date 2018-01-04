ГИБДД просит автолюбителей информировать о пьяных за рулём

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ГИБДД просит автолюбителей сообщать в полицию о замеченных пьяных, решивших взяться за руль. Особенно актуально это в период новогодних праздников.

Чтобы усилить контроль за подобными нарушителями, ГИБДД на период празднований уже произвела выделение дополнительных нарядов ДПС для патрулирования дорог. В особенности это относится к мегаполисам и региональным центрам.

Это связано с тем, что в праздничные дни транспортный поток здесь существенно возрастает. Данный факт объясняется тем, что при различных торжествах сюда съезжается множество автомобилистов из окрестностей и небольших городов.

Особенно опасны в таких ситуациях нетрезвые водители, ведущие себя на дорогах неадекватно. ГИБДД просит автомобилистов сообщать о подобных случаях.

Представители ГИБДД проинформировали, нетрезвые водители не могут рассчитывать на лояльное к себе отношение. Наказание в период праздников будет особо строгим. Проверки на алкотесты станут более частными.

В Ярославле при профилактическом рейде был остановлен Nissan, управляемый полицейским. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Помимо лишения прав, не исключается его увольнение.