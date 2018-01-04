VistaNews.ru


ГИБДД просит автолюбителей информировать о пьяных за рулём

Сегодня, 12:26

ГИБДД просит автолюбителей сообщать в полицию о замеченных пьяных, решивших взяться за руль. Особенно актуально это в период новогодних праздников.

 Чтобы усилить контроль за подобными нарушителями, ГИБДД на период празднований уже произвела выделение дополнительных нарядов ДПС для патрулирования дорог. В особенности это относится к мегаполисам и региональным центрам.

Это связано с тем, что в праздничные дни транспортный поток здесь существенно возрастает. Данный факт объясняется тем, что при различных торжествах сюда съезжается множество автомобилистов из окрестностей и небольших городов.

Особенно опасны в таких ситуациях нетрезвые водители, ведущие себя на дорогах неадекватно. ГИБДД просит автомобилистов сообщать о подобных случаях.

Представители ГИБДД проинформировали, нетрезвые водители не могут рассчитывать на лояльное к себе отношение. Наказание в период праздников будет особо строгим. Проверки на алкотесты станут более частными.

В Ярославле при профилактическом рейде был остановлен Nissan, управляемый полицейским. Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Помимо лишения прав, не исключается его увольнение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.