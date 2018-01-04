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В Казани пройдёт митинг владельцев охотничьих собак

Сегодня, 11:15

Сегодня, 4 января, в Казани хозяева охотничьих собак и ловчих птиц решили выйти на митинг, целью которого будет отстаивание права на контактную притравку своих питомцев. Данное мероприятие будет проходить в 12:00 в сквере на улице Карима Тинчурина.

Волноваться хозяева охотничьих собак стали после инициативы депутатов Госдумы РФ, которая направлена на внесение поправок в закон «Об охоте». Новые правила направлены на исключение во время учебных притравок по дичи контакта собаки или же ловчей птицы с самим объектом охоты.

26 декабря прошедшего года данный законопроект был отклонён из-за возмущений членов профессионального общества и из-за него сильной недоработки. Однако сами владельцы охотничьих животных находятся в опасении, что инициативу хорошо проработаю, а затем она снова вернётся на повторное согласование.

Сегодня во многих российских городах будут проходить митинги владельцев охотничьих собак. Таким способом они намерены показать властям свои опасения. В Казани люди соберутся в сквере, который находиться на улице Карима Тинчурина. Скорее всего к митингующим присоединятся и любитель соколиной охоты, ведь новые поправки к закону «Об охоте» касаются и этого сообщества.


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