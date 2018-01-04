Житель Воронежа пожаловался на красивых девушек «с довеском»

Вчера, 22:30

В Воронеже популярный паблик опубликовал историю жителя города, которому фатально не везет в личной жизни. По словам молодого человека, как только он знакомится с красивой девушкой, оказывается, что она уже имеет не только богатый опыт, но и «довесок» в виде ребенка.

Воронежец, признался, что знакомится с девушками в социальных сетях, где его визави представляются нежными и трепетными недотрогами, а затем при личном свидании признаются, что у них был печальный опыт, закончившийся рождением ребенка. Этот «крик души» прокомментировали множество пользователей, большинство из которых, резко негативно отнеслись к позиции автора.

Комментаторы ехидно интересовались, не обладает ли жалобщик титулом «Мистер Вселенная». Автору настоятельно советовали искать свою «вторую половину» не в социальных сетях, а в реальной жизни, где все проще и честнее. Правда, нашлись и такие, кто с сочувствием отнесся к бедам автора. Такие комментаторы вспоминали свои обиды, когда известие о существовании ребенка, появлялось перед самым порогом ЗАГСа.