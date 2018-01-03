В Москве назвали самую популярную еду на «Путешествии в Рождество»

Вчера, 23:09

Стала известна самая популярная еда, которую приобретали посетители организованного в Москве новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Как оказалось, это были шанежки и ватрушки с самыми разнообразными начинками.

Согласно сообщению пресс-службы данного мероприятия, во время его проведения посетителями были приобретены 7 тысяч разнообразных ватрушек. Количество проданных шанежек превысило 9 тысяч.

Праздник для москвичей и гостей был организован в самом центре столицы на Тверской. Для участия в нём привлекли самые известные по своей кухне московские рестораны. Их повара приготовили для покупателей особенное меню, называвшееся «Сказочно и вкусно».

В состав содержавшихся там блюд вошли те, воспоминания о которых московским лучшим кулинарам навеяли любимые сказки. Там, естественно, присутствовала и тройная уха, и пельмени, приготовленные по рецепту, который Бажов озвучил в своих сказках.

Не обделили вниманием и плов из «Золотого петушка», и один из ранних сэндвичей, описанных в «Снежной королеве», и то, чем питался царь Салтан. Это, так называемые «золотые орешки», которые были совмещены со сгущёнкой.

Но самыми популярными оказались шанежки, в начинку которых были включены мясо и капуста. На втором месте ватрушки. Шашлык, сделанный из мяса курицы или телятины, занял третью позицию. Его приобретали 6,3 тысячи раз.