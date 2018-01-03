В Волгограде пройдет конкурс самых креативных саней 4 февраля

Вчера, 22:55

Конкурс на презентацию наиболее креативных саней объявлен в Волгограде. Акция «Чудо-сани-2018» пройдет в Комсомольском саду, победителя выберут сами зрители.

Зимнее соревнование намечено на 4 февраля 2018 года. Организаторы конкурса «Чудо-сани-2018» надеются на презентацию самых разных видов зимнего гужевого транспорта, которые будут представлены народными умельцами. Местом проведения показа был избран Комсомольский сад на территории Волгограда. В финальной части конкурса будет проведено голосование среди посетителей. Приз победителя и достойное звание автора самых креативных саней будет присвоено участнику конкурса за наиболее понравившиеся сани.

В программе соревнования будет предусмотрено несколько номинаций. Среди них титулы: «Самые быстрые сани», «Наиболее вместительные сани», «Суперкреативные сани», а также награда будет отдана за наиболее примечательную презентацию оригинального зимнего транспорта. Начало соревнования в 12:00. Организаторы сообщили, что всех гостей ожидает интересная развлекательная программа, шикарный концерт, где можно потанцевать под звуки ритмичной музыки.