Екатерина Андреева с мужем-иностранцем хотела забрать 3 млн у "Первого канала"

Вчера, 19:08

Известная телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева намерена забрать у «Первого канала» 3 миллиона рублей. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Андреева вместе со своим мужем-иностранцем поборется за получение 3-х миллионов рублей. В своём блоге она опубликовала короткое видео, в котором рассказала, что Дмитрий Дибров задавал вопросы её мужу, который ещё недавно вовсе не знал русский язык. «Каково это иностранцу (моему мужу) отвечать на заковыристые русские вопросы? И при чем тут красотка всех времён и народов Мэрилин Монро? Кто смотрел-знает-скучно не было. Азарт был, юмор был, наша с мужем слаженная команда была», - написала Андреева в своём блоге. Поклонники подчеркнули, что такого дуэта на «Кто хочет стать миллионером?» они не видели уже давно, выделив образованность телеведущей и её мужа.