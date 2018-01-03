В Казани состоится конкурс на создание самого креативного снеговика

Вчера, 18:36

В Казани пройдет конкурс на выполнение самого необычного снеговика. Участники соревнования смогут проявить весь свой креатив в работе над созданием новогоднего персонажа.

5 января на территории Казани будет проведен конкурс среди любителей полепить из снега. Главным заданием организаторы зимнего соревнования назвали создание самого креативного снеговика. Конкурс в Казани будет проводиться на территории городского парка, размещенного вблизи ДК Химиков. Приглашаются для участия в лепке снеговика все желающие. Победителю и автору самой креативной скульптуры будет вручен приз.

Снеговик – новогодний образ, которого дети и взрослые создают ежегодно как в Казани, так по всему миру. Эта скульптура напрямую касается Нового года. Классический образ с каждым годом пытаются усовершенствовать разными методами, освежая его внешний вид, делая атрибут рождественского праздника еще загадочнее и интереснее.