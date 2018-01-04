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В Удмуртии соберут ёлочку из автомобилей

Сегодня, 01:45

В городе Воткинске Удмуртской Республики местные автомобилисты организовывают флэшмоб, целью которого является создание новогодней ёлки из транспортных средств. Сбор участников объявлен на завтра, 4 декабря.

В местном сегменте социальных сетей горожанам предлагают подъехать к парковке у завода «Вектор», предварительно взяв с собой фонарики. Там с 17:00 начнётся перестроение автомобилей в виде ёлки. В конечном итоге должен получиться необычный и красочный перформанс. Организаторы уже заявили, что по результатам флэшмоба опубликуют соответствующий видеоотчёт.

Ранее подобное представление устроили автомобилисты Владимира. Там также собрали из автомобилей новогоднюю ёлку. Правда, произошло это до Нового года. Во флэшмобе приняли участие более 40 машин.


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