В Ставрополье люди обмениваются новогодними салатами в соцсетях

Вчера, 18:08

В Ставрополье сытые люди активно обмениваются предложениями касательно передачи в добрые руки новогодних салатов. Такое сообщение было опубликовано в одном из пабликов Буденновска в социальной сети «ВКонтакте».

Во «ВКонтакте» в группе «Подслушано Буденновск» появилось сообщение: «Отдам салаты в добрые руки… ей Богу сил уже нет, видеть их не могу». На такое предложение сразу отреагировала местная жительница, написав в комментариях: «Где забрать? Нам как раз к вечеру закуска нужна». Видимо, девушка со своими друзьями продолжает активно отмечать пришедший Новый год.

К предложению присоединились и другие пользователи, готовые поделиться блюдом «Сациви» и знаменитым салатом «Оливье». Видимо, ставропольцы устали от изобилия на праздничном столе и готовы похлебать обыденной юшки или съесть каши со стандартными котлетами.