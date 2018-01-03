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В Екатеринбурге Дед Мороз устроил праздничный велопробег с собакой

Вчера, 17:52

В Екатеринбурге Дед Мороз организовал праздничный велопробег с участием собаки. Протяжённость маршрута составила 12 километров.

Весь этот путь четвероногий друг, привязанный к велосипеду Деда Мороза, проделал вместе со своим хозяином. День велопробега – 2 января - выдался в Екатеринбурге достаточно морозным. Это не остановило около 50 человек, пожелавших принять участие в данном мероприятии.

Акция проведена по инициативе организации «Вело-Город». Со слов её представителей, закалённые екатеринбургские велосипедисты знают, как не замерзнуть при поездках в мороз. Нужно защитить лицо шарфиком и передвигаться активнее.

Особо отмечено участие в велопробеге мужчины в костюме Деда Мороза, которого сопровождала большая чёрная собака. Видевшие это мероприятие автомобилисты сигналили, а прохожие выкрикивали пожелания.

Некоторые велосипедисты присоединились к пробегу уже на пути следования колонны.

В конце маршрута раздавались призы. Награду за лучший костюм получил Дед Мороз с четвероногим другом, который очень дисциплинированно провёл весь заезд.


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