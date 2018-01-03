Сексуальная учительница очаровала мужчин Воронежа

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Сексапильная молодая учительница предлагает услуги репетитора ангийского в Воронеже. Пользователь сети, некая Юлиана Поповская опубликовала в своём аккаунте Instagram фото и кратко подписала его как: "предлагаю услуги репетитора на дому. Обучаю английскому языку".

Сразу после этого начали сыпаться комментарии в адрес молодой учительницы. И вовсе не от заботливых родителей учеников.

Она практически покорила сердца не только младшего поколения, но и взрослых, которые признались ей в любви. "Приезжай ко мне, красотка!" , "Мне бы такого репетитора", "Ты лучшая", " Божественный учитель", " Учиться никогда не поздно", "Хочу исправить все свои двойки", "Заверните мне эту милашку", - комментируют взбудораженные воронежцы.