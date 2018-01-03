Вчера в Бийске в 50 лет умер Константин Шебалин

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2 января умер известный в Бийске политик и общественный деятель Константин Шебалин. Ему было 50 лет. Он занимал пост председателя фракции КПРФ бийской гордумы. О смерти сообщили друзья в соцсети.

Стало известно из социальной сети Facebook, что вчера покинул мир Константин Шебалин. Информацию подтвердили близкие. На момент смерти ему было 50 лет. Шебалин отличался своей активной общественной жизнью и политической карьерой. В последнее время он был заметной политической фигурой в городе.

Напомним, что Шебалин родился в в Кемеровской области, а с 70-х годов жил и трудился на благо города в Бийске. Неравнодушные граждане города выражают свои соболезнования семье и родным деятеля. Также не остаются в стороне соратники и противники по трибуне умершего.