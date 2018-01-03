VistaNews.ru


Не совмещать алкоголь с оружием посоветовали россиянам в Росгвардии

Сегодня, 11:56

Не совмещать алкоголь с оружием посоветовали россиянам в Росгвардии. Такую меру предосторожности необходимо соблюдать всегда, а особенно в период новогодних праздников.

Руководитель управления государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов предостерег владельцев оружия от чрезмерного употребления алкогольных напитков во время новогодних праздников. По его словам, россияне народ горячий и привык отмечать праздники с большим размахом. В большинстве случаев, объединение алкоголя и оружия приводит к трагическим последствиям.

Особое внимание Веденеев призвал уделить детям, ведь они очень часто по неосторожности могут воспользоваться оружием и нанести вред не только себе, но и окружающим. В качестве примера сотрудник Росгвардии привел случай, который произошел летом прошлого года в Тверской области – 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых человек.

По данным полицейской статистики. такие случаи не единичны. Особенно часто подобные инциденты происходят в период новогодних праздников.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.