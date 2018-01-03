Сегодня, 11:56

Не совмещать алкоголь с оружием посоветовали россиянам в Росгвардии. Такую меру предосторожности необходимо соблюдать всегда, а особенно в период новогодних праздников.

Руководитель управления государственного контроля Росгвардии Леонид Веденов предостерег владельцев оружия от чрезмерного употребления алкогольных напитков во время новогодних праздников. По его словам, россияне народ горячий и привык отмечать праздники с большим размахом. В большинстве случаев, объединение алкоголя и оружия приводит к трагическим последствиям.

Особое внимание Веденеев призвал уделить детям, ведь они очень часто по неосторожности могут воспользоваться оружием и нанести вред не только себе, но и окружающим. В качестве примера сотрудник Росгвардии привел случай, который произошел летом прошлого года в Тверской области – 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых человек.

По данным полицейской статистики. такие случаи не единичны. Особенно часто подобные инциденты происходят в период новогодних праздников.