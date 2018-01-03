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Красноярец с донорской печенью смог вернуться к полноценной жизни

Сегодня, 11:37

Житель города Ачинск (Красноярский край) Виталий Румянцев всего за год после трансплантации донорской печени смог полностью вернуться к полноценной жизни. Уникальный пациент регулярно совершенствует свою физическую форму, обращаясь в больницу только за выписками на препараты.

Люди, пережившие трансплантацию донорских органов, обречены пожизненно пить комплекс лекарственных препаратов, не позволяющих организму отвергнуть новую составляющую. В первые месяцы после операции Виталий часто страдал от кровотечений, с трудом передвигался и практически не покидал стены больницы. Однако в настоящее время уникальный красноярский пациент вернулся к полноценной жизни. Румянцев свободно подтягивается 6 раз и делает 28 отжиманий, регулярно совершенствуя данные физические показатели. Также мужчина устроился на работу в детский сад, посещая больницу лишь за выписками на лекарства.

По словам жителя Ачинска, он не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем Виталий видит себя крепким мужчиной без вредных привычек.


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