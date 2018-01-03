В армии РФ появится отряд акванавтов

Сегодня, 10:35

В армии РФ появится особый отряд, состоящий из акванавтов. Сообщение об этом сделано представителями Минобороны.

Акванавтами называются водолазы-спасатели, способные погружаться в морскую пучину на 400-метровую глубину. Их подготовка уже началась. Она ведётся совместно с сотрудниками НИИ спасения и подводных технологий. Также в ней участвуют военнослужащие аварийно-спасательного отряда ВМФ.

Проведение первого этапа будет осуществляться на базе НИИ, расположенной в Ломоносове. На втором этапе предусмотрено участие спасательных судов ВМФ. На них будет отрабатываться технология погружения в воду.

Глубоководные спуски будут осуществлять на спасательном судне «Игорь Белоусов». С его борта уже было осуществлено погружение на 317 метров. Теперь акванавтам предстоит освоить ещё более значительную глубину.