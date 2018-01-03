В Москве открылись пункты утилизации елок

Сегодня, 10:28

В столице открылись пункты приема новогодних елок – всего их 12.

Открытие их будет произведено на юге и юго-западе, на востоке и юго-востоке, на западе и северо-западе Москвы, а также в городе Зеленоград.

Первый рабочий день утилизационных учреждений намечается 9 января. Использованные ели будут приниматься с 9 января по 1 марта 2018 года.

В пункт приема можно сдать ели, сосны и пихты. При этом отмечается, что на них не должно быть каких-либо украшении.

По сообщениям СМИ, ёлочные базары в Москве начали работать с 20 декабря. Всего во всех округах столицы до 31 декабря работали более 200 ёлочных базаров.

Все деревья хвойных пород отправятся на переработку. Переработанная щепа станет основой для растительного грунта.

Заметим, что в столице предложили ввести новую санкцию за вырубку елей. Помимо штрафа наказание дополнится еще и обязательными работами. Лесной вопрос остро стоит каждый год, особенно в период новогодних празднеств.