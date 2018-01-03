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В Сочи на море показали мастер-класс по празднованию Нового года

Вчера, 22:15

В Сочи двое парней на Черном море показали зрителям мастер-класс по празднованию Нового года. Ролик был опубликован на видеохостинге Ютуб.

Видео начинается со слов «Первое января, Сочи!», а затем двое молодых людей в одних лишь плавках с разгона ныряют в Черное море. Таким образом, парни провели мастер-класс по празднованию Нового года в столь непривычных для зимы погодных условиях. Многие считают, что своим поступком молодые люди негласно открыли в курортном городе купальный сезон.

1 января 2018 года в Сочи столбик термометра показывал +11 градусов по Цельсию, а погода была просто облачной, без каких-либо осадков.


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