В Ростове трезвых жителей просят сдать кровь

Вчера, 20:58

В Ростове трезвых жителей просят 4 января сдать свою кровь. В этот день в городе проведут очередную ежегодную донорскую акцию.

Такое сообщение распространено региональным Минздравом. Мероприятие поддерживается Областной станцией переливания. Его цель – пополнить банк крови в период продолжительных зимних праздников.

Приниматься будет, как цельная кровь, так и тромбоциты. Отмечается, что принимать плазму не предполагается. Как и всегда, особо ценными донорами станут те, у которых отрицательный резус-фактор.

Условием участия является отказ от алкоголя и жирной пищи не менее чем за два дня до сдачи крови.

Все желающие поучаствовать в акции могут прийти на станцию по улице Ченцова, 71. Она будет проходить в период 8 – 13 часов.

Всех доноров, пришедших на мероприятие, ожидают приятные подарки, приготовленные специально для этого Дедом Морозом и Снегурочкой.

Особо отмечается, донорами могут стать лишь совершеннолетние лица при наличии паспорта с пропиской в Ростове и области при весе более 50 килограммов.

Также есть ограничения по противопоказаниям по ВИЧ, туберкулёзу, гепатиту, малярии и ряду других заболеваний.