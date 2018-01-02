В Ростовской области за первые сутки Нового года родился 131 ребенок

Вчера, 19:24

В первые сутки 2018 года на территории Ростовской области появились на свет 131 новорожденных детей. Эти сведения официально подтверждены властями региона.

Первые сутки года желтого пса для медиков Ростовской области были нелегкими. В отличие от остальных отдыхающих граждан, им пришлось работать, так как 1 января начались рождаться новые жители страны. По официальным данным, за первые 24 часа 2018 года в регионе родился 131 малыш. При этом было отмечено, что девочек и мальчиков появилось на свет примерно одинаковое количество.

Правительство Ростовской области сообщило официальные данные, которые были переданы представителями областного Минздрава. В прошлом году, по области была проведена грандиозная программа повышения рождаемости и репродуктивности для населения. Около 1200 манипуляций ЭКО среди ростовчанок, а также рождение 43 тысяч детей за год свидетельствуют сами о себе.