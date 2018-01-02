Волгоградский «грустный енот» выбрал любимое лакомство

Вчера, 19:20

Волгоградский «грустный енот», который стал знаменитостью в Сети, выбрал любимое лакомство. Новый ролик был опубликован в Instagram.

Енотовидная собака из Волгограда, которую работники Горпитомника назвали Сарой, снова появилась в Сети. Ролик опубликовали в Instagram, на нем местная знаменитость в обе щеки уплетает виноград. По словам работников заведения, этот фрукт является любимым лакомством потеряшки.

Стоит напомнить, осенью 2017 года в Волгограде сотрудники Центробанка обнаружили на подоконнике грустную енотовидную собаку, которая попросту лежала и смотрела в даль. За такой томный взгляд милое животное юзеры прозвали «грустный енот». На сегодняшний день работники Горпитомника полюбили собаку и назвали ее Сарой. Для малышки строят просторный вольер с полным обустройством, необходимым для полноценного обитания питомца.