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В Ставрополе ведут поиски донора крови для больной кошки

Вчера, 22:30

В Ставрополе ведут активные поиски донора крови для больной кошки. Сейчас питомец находится в клинике на улице Серова, о чем сообщили в Инстаграме на странице приюта для животных.

Женщина опубликовала призыв о помощи для своей кошки, которая нуждается в доноре крови. Ей поставили диагноз гемобартенелез и сейчас несчастное животное находится на лечении в клинике, расположенной в Ставрополе на улице Серова. Помочь спасти питомца сможет кот или кошка, вес которых превышает пять килограммов. За отклик женщина обещает вознаграждение, узнать необходимую информацию можно по номеру «8-919-742-03-53».

Гемобартонеллез кошек представляет собой инфекционное заболевание, которое вызывается особым видом риккетсий - бартонеллами. Характеризуется недуг поражением красных кровяных клеток крови и органов кроветворения. Проявляется высокой температурой и признаками анемии.


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