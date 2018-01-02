В Ботаническом саду Москвы расцвела 100-летняя японская слива

Вчера, 18:33

На территории ботанического сада в Москве расцвела 100-летняя шикарная японская слива необычайной красоты. Эксперты говорят, что увидеть цветение такого растения приведет к необычному счастью.

Сотрудники пресс-службы Ботанического сада в Москве сообщили уникальную новость. Посреди зимы, в Новый год, зрители заведения смогут посмотреть на цветение 100-летней японской сливы рода умэ. Растение покрыто пышными цветами, аромат которых слышен по всей выставке. Как говорят эксперты-ботаники, увидеть цветение японской сливы сулит в будущем счастье.

Деревце-бонсай цветет как раз зимой, под Новый год. Цветы имеют трехцветную гамму белого, розового и бежевого окрасов. Всех желающих приглашают в Ботанический сад Москвы на демонстрацию цветения 100-летней сливы умэ. Сезон цветения продлится на протяжении двух недель.