Умерла 1 января нижегородская шахматистка Идея Благонадежная

Вчера, 18:23

Вчера умерла нижегородская шахматистка Идея Благонадежная в возрасте 80-ти лет. Об этом сообщили на сайте Федерации шахмат Нижегородской области. 1 января умерла знаменитая шахматистка Нижегородской области Идея Благонадежная.

Идея Георгиевна родилась 29 марта 1938 года. Не секрет, что по профессии математик-программист. Однако положив 10 лет на математику, она стала успешно преподавать уроки игры в шахматы.

Муж у Идеи также шахматист Олег Черников, прожил с супругой жизнь в борьбе за статус лучшего шахматного учителя. Воспитывая новое поколение шахматистов, Идея Георгиевна обошла мужа в профессионализме, когда некоторых своих приемников довела до уровня гроссмейстера.

Золотую свадьбу супруги отметили в 2012 году. Теперь Черникову придется проститься со своей женой навсегда.