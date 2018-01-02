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Алкоголь стал причиной большинства вызовов «неотложки» в Новый год

Вчера, 18:07

Начальник горздрава Надежда Левицкая подвела итоги празднования ростовчанами Новогодней ночи. На вызовы скорая помощь выезжала около 2,3 тыс. раз. 20% из них получили диагноз «алкогольное опьянение». В больницу госпитализировали 501 человека.

Стало известно, как провели Новогоднюю ночь ростовчане. Вызывали скорую помощь около 2,3 тыс. горожан. Самым распространенным диагнозом стало – «алкогольное опьянение» (20%). В медицинские учреждения города были доставлены около 500 человек. Такие итоги озвучила глава горздрава в Ростове-на-Дону Надежда Левицкая.

На данный момент всем оказана необходимая медицинская помощь. Угроз для жизни и здоровья пострадавших с 22:00 мск 31 декабря до 8:00 мск 1 января нет.


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