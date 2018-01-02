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Первым ребенком в 2018 году в Мурманске стала девочка Ульяна

Вчера, 17:54

Первым ребенком, родившимся на пороге Нового 2018 года в Мурманске, стала девочка с красивым именем Ульяна. Малышка появилась на свет буквально с последним ударом курантов.

Акушеры родильного дома № 3 в Мурманске зафиксировали официально рождение первого младенца в 2018 году. Им стала девочка, которую родители назвали царским именем Ульяна. Малышка появилась на свет и закричала в 00 часов 01 минуту 1 января. В настоящее время молодая мама и Ульяна чувствуют себя удовлетворительно. Уже спустя несколько дней они будут выписаны домой. Первый ребенок в 2018 году родился с весом 3 килограмма и 270 граммов, а рост 51 сантиметр. Екатерина и Александр Царюк стали молодыми родителями в первый раз, именно такой новогодний подарок был заранее приготовлен им судьбой. Отец новорожденной работает в полиции, оперуполномоченным. Молодая семья очень довольна рождением маленькой Ульяны. Замминистра здравоохранения Людмила Ушакова, а также министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов поспешили поздравить новоиспеченных родителей и малышку с двойным праздником.


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