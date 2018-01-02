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В Тюменской области собранный с земли хлеб доставили в магазин

Вчера, 17:16

На YouTube было опубликовано видео, снятое в Ялуторовске, в одном из сетевых супермаркетов Тюменской области, на котором видно, как грузчик, рассыпав хлеб на пороге магазина, собрал его в тележку и доставил в магазин.

Возмущенный таким халатным обращением с продуктами питания очевидец заснял все на камеру. Данный инцидент произошел 30 декабря, в канун новогоднего праздника в ТЦ "Гулливер" на улице Свободы.

Автор видео возмущен таким подарочком под Новый год от сотрудников магазина, решил поделиться этим с пользователями сети, опубликовав видеозапись. Однако в комментариях под видео мнения пользователей разделились. Одни осудили автора, утверждая, что нужно было помочь грузчику, другие не одобряли поступок сотрудника магазина. Однако позже, работником данного супермаркета был оставлен комментарий, в котором сказано, что данная партия хлеба на полки не попала, так как инцидент видели не только другие сотрудники магазина, но и директор.


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