Сегодня, 01:30

На озере Шенфлиз калининградские «моржи» устроили заплыв. Он был приурочен к новогодним праздникам.

В Калининграде любители зимнего купания уже много лет назад создали клуб "Янтарные моржи", где проводят весело время и оздоравливаются. Перед новогодними праздниками все сторонники зимнего купания совершили предпраздничный заплыв на озере Шенфлиз. С подробным отчетом о мероприятии может ознакомиться каждый желающий на официальной страничке клуба, которая находится в социальной сети "ВКонтакте".

Такая традиция у членов клуба "Янтарные моржи" сформировалась уже давно. Как сообщают организаторы мероприятия, помимо традиционного заплыва, в котором приняло участие большинство членов клуба разных возрастов, его участники решили освоить новый вид активного отдыха. Стало известно, что некоторые «моржи» решили заняться зимним сепсерфингом, где спортсмен стоит на специальной доске и передвигается по воде при помощи весла.

Посмотреть на такой заплыв собралось большое количество зрителей, которые только планируют заняться моржеванием. По словам некоторых присутствующих – они планируют окунуться в прорубь уже 19 января. Напомним, что в этот день православные христиане отмечают светлый праздник Крещения.